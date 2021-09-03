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    Ankara’da sarı çizgilerde bulunan çöp konteynerleri, vatandaşları zorluyor

    Görme engelli vatandaşlar için yol üzerinde ve kaldırımlarda bulunan sarı çizgilerde çöp konteyneri bulunması, engelli vatandaşların hayatlarını daha da zorlaştırıyor.
    • İHA
    • 03.09.2021 - 15:58
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    Ankara’da sarı çizgilerde bulunan çöp konteynerleri, vatandaşları zorluyor

    Kaldırımlara park edilen araçlar, bulunan çöp konteynerleri engellilerin yürüme alanını tamamen yok ediyor. Kaldırımdan yeteri kadar yararlanamamaları, engelli vatandaşlar için büyük sorun teşkil ediyor.

    Ankara’nın Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan Ağabey Apartmanı sakinlerinin iddiasına göre, binalarının önündeki kaldırımda bulunan belediye çöp konteyneri, insan sağlığını, çevre estetiğini ve yayaların geçişini olumsuz etkiliyor.

    İddialara göre, binanın yanındaki otelden ve karşısındaki eğlence merkezinden çıkan çöpler de bu konteynere atılıyor.

    BELEDİYEYE KONUYA İLİŞKİN MAİL ATTI

    Konteynerin dolmasının ardından atılan çöpler ise kaldırıma taşıyor. Apartman yöneticisi tarafından, konuya ilişkin ilgili belediyeye söz konusu şikayetlerin bulunduğu bir mail gönderildi.

    Apartmanın yöneticisi mailde, halihazırda dar olan Esat Caddesi üzerindeki çöp konteynerinin kaldırılmasını ve daha uygun bir yere konulmasını talep etti.

    Ankara’da sarı çizgilerde bulunan çöp konteynerleri, vatandaşları zorluyor #1

    GÖRME ENGELLİ VATANDAŞIN GEÇİŞİNE ENGEL OLDU

    Görme engelli şeridinin üzerinde yer alan çöp konteynerının, görme engelli bir vatandaşın geçişine engel olduğu görüntüler ise kameralara yansıdı.

    Ankara’da sarı çizgilerde bulunan çöp konteynerleri, vatandaşları zorluyor #2

    Ankara’da sarı çizgilerde bulunan çöp konteynerleri, vatandaşları zorluyor #3

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