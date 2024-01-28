Ankara'da seçim bürosuna saldıran kişiyi 'alkolü bırakma sözü' karşılığında affetti Yeniden Refah Partisi'nin Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir, seçim bürosunun camını kıran ve alkollü olduğu belirlenen Ü.S.'den (48) 'alkolü bırakma' sözü karşılığında şikayetçi olmadı.

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DHA

Ankara'da dün 01.30 sıralarında Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Selçuk Caddesi'nde Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosunun önünden geçen Ü.S., parti afişlerinin asılı olduğu camı tekme darbesiyle kırdı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği Ü.S.'yi gözaltına aldı.

Alkolü bırakma sözü aldı: Şikayetçi olmadı

Ü.S.'nin alkollü olduğu belirlenirken, Hamdemir, kendisinden özür dileyen ve pişman olduğunu söyleyen Ü.S.'den 'alkolü bırakma' sözü karşılığında şikayetçi olmadı.

"Herhangi bir kasıt yok, münferit bir olay"

Hamdemir, saldırganın alkol bağımlısı olduğunu belirterek, "Vatandaş benden özür diledi. Ben de eğer alkolü bırakırsa kendisinden şikayetçi olmayacağımı, kendisini affedeceğimi beyan ettim. O da bize bu sözü verdi. Cam önemli değil. Burada bize duyarlı olan tüm Polatlılı vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, belediye başkan adaylarına teşekkür ederim. Alkolü bırakırsa onu affedeceğiz, o da bize bu sözü verdi. İnşallah da güzel bir işe vesile olmuş oluruz. Herhangi bir kasıt yok, münferit bir olay" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)