Ankara'da sel sularıyla boğuşan sürücü kurtarıldı

DHA

Gün geçmiyor ki, Başkent yağış almasın, sel felaketi yaşamasın…

Dün Keçiören’in Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde yağışın etkisiyle otomobiller sürüklendi, sürücüler zor anlar yaşadı.

07 SC 206 plakalı henüz kimliği belirlenemeyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedip sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı.

Otomobil, aynı yol üzerinde mahsur kalan başka bir otomobile çarparak durabildi.

Otomobilinden çıkmak için kapısını açan sürücü, önce aracına dolan sel sularıyla mücadele etti.

Sürücü inerken de, dengesini kaybederek suların yükselttiği otomobilinin altında kaldı.

Çevredeki vatandaşlar, otomobilin altında kalan sürücüyü kurtarmak için önce iple birbirlerine tutunarak suların arasına daldı.

Ancak ip koptu.

Başka bir yol deneyen vatandaşlar; sel sularının önüne ağır taşıtları koyarak sürücüyü boğulmaktan kurtardı.

Sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, ekiplerin çalışmalarıyla da cadde tekrardan trafiğe açıldı.

Boğulma tehlikesi yaşayan sürücüyü kurtaran Ayhan Özdemir, o anı şöyle anlattı:

Çok şiddetli bir yağış geldi. Beyaz araç burada stop etti. Diğer gri araç da ona çarpmamak için yan sokağa girmeye çalıştı ama sele kapıldı, kurtaramadı, beyaz araca çarptı. Sürücü tarafı da kapalı olduğu için öbür taraftan çıkmaya çalıştı. Araca komple su dolmaya başladı. Ayakları kayınca da otomobilinin altına girdi. Başka araçlarla set yaptık. Hatta ilk başta iple kurtarmaya çalıştık olmadı. Seti yaptığımızda suyun akışını hafifletebildik. Daha sonra aracı kaldırıp, çıkardık arkadaşı. Kendisini çıkardıktan sonra konuştum, durumu iyiydi. Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Diğer beyaz araçtaki arkadaş, hiç çıkmadı. Onda bir problem yaşanmadı.