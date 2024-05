Ankara'da selden kurtarılan çocuklar taburcu oldu 4 gün önce etkili olan sağanakta caddede oluşan akıntıya kapılarak aracın altına sürüklenip yaralanan Iraklı kuzenler Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo, hastaneden çıktı.

Ankara'da geçen cuma günü öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağmurda cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi, Şehit Harun Parlak Caddesi'nde de Irak uyruklu kuzenler Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo, akıntıya kapıldı.

Suyla yokuştan aşağıyla sürüklenen çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki aracın altına girdi.

Kuzenler, çevredekiler tarafından baygın halde kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

3 gün süren tedavileri tamamlandı

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde kuzenlerin 3 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlıklarına kavuşan kuzenler, dün taburcu edildi.

"Arabanın altından nasıl çıktıklarına inanamıyorum"

Seyf Al Salo'nun annesi İsra Al Salo, 8 yıl önce Türkiye'ye taşındıklarını belirterek, "Olay günü çocuklar evden çıkmışlar, aşağıda market var, cips almaya inmişler. Yağmur başlayınca su almış götürmüş çocukları.

Arabanın altından nasıl çıktıklarına inanamıyorum, şaşırıyorum ben sağlam çıktıklarına. Sonra çevredekiler yardım etmiş. Ama şimdi iyiler çok şükür, iyileştiler." dedi.

ASKİ'den açıklama

Öte yandan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, su baskınlarının yaşandığı bölgede inceleme yaptı. Akçay, "Buralarda yağmur suyu altyapıları uzun dönem boyunca ihmal edilmiş durumda. Bu manzaralar da bu ihmallerin sonuçları. İhtiyaçları tespit ederek, en kısa sürede hayata geçirmek için arkadaşlarımız ellerinden geldiği kadar hızlı bir şekilde davranıyorlar.

Burada önemli olan önceliklendirmek. Su çok hızlı bir şekilde, çığ şeklinde geliyor ve çok az bir su gelmesine rağmen burada sürükleyerek alıp her şeyi götürebiliyor. O yüzden buralar bizim öncelikli yerlerimiz, bir an önce yapmak için de her türlü çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

