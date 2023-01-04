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- Ankara'da servis minibüsleri çarpıştı: 25 yaralı
Ankara'da servis minibüsleri çarpıştı: 25 yaralı
Ankara’da bir servis minibüsünün, yolda ani fren yapan öndeki servis minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 2’si ağır, 25 kişi yaralandı.
- 04.01.2023 - 15:41
- Güncelleme : 04.01.2023 - 15:44
Ankara'da sabah saatlerinde Temelli-Polatlı yolunda içinde işçilerin bulunduğu 06 PDM 34 plakalı servis minibüsüne, sürücüsünün ani fren yapması nedeniyle arkadan gelen 34 FBD 20 plakalı başka bir servis minibüsü çarptı.
Kazada 25 kişi yaralandı. Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslara taşınıp, ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere götürüldü.
Ambulans helikopterle alınıp hastaneye sevk edildiler
Durumu ağır olan 2 yaralı, yola inen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile alınıp, hastaneye sevk edildi.
DHA'nın aktardığına göre kazayla ilgili inceleme başlatıldı.