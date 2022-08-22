Keçiören ilçesinde sevgilisinden şiddet gördüğünü iddia eden kadın, polis ekiplerini çağırdı. Bölgeye gelen polisle de tartışan kadının kendini yerden yere vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde polis ekipleri zor anlar yaşadı.

Sanatoryum Caddesi üzerinde yaşanan olayda, erkek arkadaşından şiddet gördüğünü iddia eden kadın polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Direkt olarak adrese yönelen polis ekipleri, kadının garip hareketleri ile karşılaştı. İHA'nın haberine göre kadın, polis ekiplerine çile çektirdi.

Kendini yerden yer vurdu

Bağırarak konuşan kadın polis ekiplerine de sesini yükseltince ipler koptu.

Polisin müdahale etmek istediği kadın kendini yere attı. Gördüğü kadın polisin yanına gelmesini isteyen kadın, bu kez de çantasını istedi.

O anlar kamerada

Yaşanan çile dolu dakikalar vatandaş kamerasına yansıdı.

Ankara'da sevgilisinden şiddet gören kadın polise çile çektirdi VİDEO