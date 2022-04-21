Ankara'da sevgilisini darbedip saldırdığı iddia edilen şahsın 22,5 yıl hapsi istendi

Çorba yapma bahanesi ile eve çağırdığı sevgilisi Ecem Ö.’yü darbedip cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Ceyhun A. hakkında, 22,5 yıl hapis cezası talep edildi.

Ankara’’nın Keçiören ilçesinde, hasta olduğu için midesinin ağrıdığını söyleyen Ceyhun A., internetten tanışıp 4 ay görüştüğü Ecem Ö.’yü çorba yapması için eve gelmesine ikna etti.

İddiaya göre Ecem Ö., sevgilisi Ceyhun A.’nın evinde şiddet görüp cinsel saldırıya uğradı.

İHA’nın haberine göre, durumu arkadaşına bildiren Ecem Ö. polise gidip Ceyhun A.’dan şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

22,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Ceyhun A. katılmazken, Ecem Ö. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bugün görülen duruşmada, Ceyhun A. hakkında nitelikli cinsel saldırı, hakaret, basit yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklama kararı verildi

Tutuksuz sanık hakkında tutuklama kararı verilerek duruşma ertelendi.