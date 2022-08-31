Ankara'da sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilen genç öldü

Ankara'da sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilen genç öldü

Sincan'da kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklanarak hastane önüne bırakılan 22 yaşındaki Hüseyin Çevik, hayatını kaybetti.

Ankara'nın Sincan ilçesi Cimşit Mezarlığı yakınında meydana gelen olayda Hüseyin Çevik, dün akşam Sincan Ankara Caddesi'ndeki evinde telefonla konuştuktan sonra dışarı çıktı.

Hayatını kaybetti

Çevik, sabaha karşı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi önüne kimliği belirsiz kişilerce ağır yaralı bırakıldı. Hastanede tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Sevgilisinin ağabeyi ve arkadaşlarının darbettiği ortaya çıktı

Polisin yaptığı araştırmada Çevik'in, kız arkadaşının ağabeyi ve arkadaşları tarafından darbedilip, bıçaklandığı belirlendi. Şüphelilerin, Çevik'i telefonla arayıp, konuşma bahanesiyle dışarı çıkardığı ve mezarlık yakınındaki alanda çıkan tartışmada darbedip, bıçakladıktan sonra hastane önüne bıraktığı saptandı.

Gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü tutuklandı

DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan 22 kişiden 4'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Hüseyin Çevik'in cenazesi ise Beypazarı ilçesindeki şehir mezarlığında kılınan namazın ardından toprağa verildi.