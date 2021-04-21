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    Ankara'da seyir halindeki kamyondan dumanlar yükseldi

    Ankara'da hareket halindeki kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların kamyonetteki arızadan dolayı çıktığı belirlendi.
    • DHA
    • 21.04.2021 - 09:09
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 09:48
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    Ankara'da seyir halindeki kamyondan dumanlar yükseldi

    Ankara'da Ali I. yönetimindeki kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Seyir halindeki kamyon dumanlara teslim olunca, yoldaki görüş mesafesi de kısaldı.

    Diğer sürücüler duman bulutu nedeniyle zor anlar yaşarken şoför Ali I., kamyonetteki arıza nedeniyle duman çıktığını belirtti.

    Ankara'da seyir halindeki kamyondan dumanlar yükseldi VİDEO

    DUMANLAR PANİĞE NEDEN OLDU

    Öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi E- 5 karayolunda, Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden doğru ilerleyen Ali I. (47) yönetimindeki 06 AT 6662 plakalı kamyonetten, bir anda duman yükselmeye başladı.

    Bir anda yoğun dumanın sardığı kamyonet paniğe neden oldu.

    Ankara da seyir halindeki kamyondan dumanlar yükseldi #1

    DUMANLAR KISA SÜREDE TÜM KAMYONETİ SARDI

    Şoför Ali I., kamyonetteki arıza nedeniyle dumanların çıktığını ifade etti. Dumanlar kısa sürede kamyoneti sardı.

    Dumanların çevreye yayıldığı kamyonetteki arızanın giderilmesiyle karayolunda ulaşım normale döndü.

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