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- Ankara'da seyir halindeki kamyondan dumanlar yükseldi
Ankara'da seyir halindeki kamyondan dumanlar yükseldi
- DHA
- 21.04.2021 - 09:09
- Güncelleme : 21.04.2021 - 09:48
Ankara'da Ali I. yönetimindeki kamyondan dumanlar yükselmeye başladı. Seyir halindeki kamyon dumanlara teslim olunca, yoldaki görüş mesafesi de kısaldı.
Diğer sürücüler duman bulutu nedeniyle zor anlar yaşarken şoför Ali I., kamyonetteki arıza nedeniyle duman çıktığını belirtti.
Ankara'da seyir halindeki kamyondan dumanlar yükseldi VİDEO
DUMANLAR PANİĞE NEDEN OLDU
Öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesi E- 5 karayolunda, Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden doğru ilerleyen Ali I. (47) yönetimindeki 06 AT 6662 plakalı kamyonetten, bir anda duman yükselmeye başladı.
Bir anda yoğun dumanın sardığı kamyonet paniğe neden oldu.
DUMANLAR KISA SÜREDE TÜM KAMYONETİ SARDI
Şoför Ali I., kamyonetteki arıza nedeniyle dumanların çıktığını ifade etti. Dumanlar kısa sürede kamyoneti sardı.
Dumanların çevreye yayıldığı kamyonetteki arızanın giderilmesiyle karayolunda ulaşım normale döndü.