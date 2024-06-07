Ankara'da sağanak yağış sonrası şaşırtan olay: Seyir halindeki motosiklete yıldırım düştü Başkent'te dün etkili olan şiddetli yağış sırasında bir motosiklete yıldırım düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Ankara'da görenleri şaşırtan bir olay yaşandı.

Muhammet Mustafa Demir'in kullandığı motosiklete, Eryaman bölgesinde seyir halindeyken yıldırım düştü.

Yıldırım düşmesi sonucu yanmaya başlayan motosikletin sürücüsü Demir, motoruna isabet eden yıldırım nedeniyle yaralandı.

Seyir halinde ilerleyen motosiklete yıldırım düştü

Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Demir'in, Yanık Tedavi Merkezi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Demir'in kullandığı motosiklette ise hasar oluştu ve kullanılamaz hale geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan motosikleti söndürdü.

O anlar görüntülendi

O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerde, yıldırımın isabet ettiği motosikletin bir anda alev topuna dönüştüğü görüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)