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Ankara'da seyir halindeki tırın dorsesi ayrılarak yola savruldu

Ankara'da seyir halindeki tırın dorsesi ayrılarak yola savruldu Henüz belirlenemeyen bir sebeple tırın dorsesinin tırdan ayrılması sonrası alçılar yola savrularak bir otomobile çarptı.