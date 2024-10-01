İHA
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Elmadağ - Samsun yolu üzerinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi.
Alçı taşıyan tırın dorsesi, henüz bilinmeyen bir sebeple tırdan ayrılarak yola savruldu.
OTOMOBİL ALÇILARA ÇARPTI
Kazada dorsenin içindeki alçılar yola savruldu.
Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir otomobilin bu alçılara çarpması sonucu, otomobilde hasar meydana geldi.
Kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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