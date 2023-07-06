Ankara'da sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda serinledi Aileleriyle birlikte parka giderek serinlemek isteyen çocuklar iç çamaşırlarıyla süs havuzunda eğlendi, belli süre sonra havuzdan çıkan çocuklar dondurma yedi.

DHA

Dünyada temmuz ayı rekor sıcaklıkta yaşanıyor...

Sıcak havaların etkisiyle vatandaş farklı yöntemler arıyor.

Yaşanan sıcak havalardan etkilenen bir kentte Ankara oldu.

Başkent'te hava sıcaklığı, 33 dereceye yükseldi.

Sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşlar parklara zaman geçirdi.

Çocuklar süs havuzunda yüzdü

Öte yandan Altındağ ilçesi Bentderesi Caddesi'nde bulunan süs havuzunda yüzen çocuklar görüldü.

Bir süre yüzen çocuklar, kıyafetlerini giyip havuzun kenarında dondurma yedi.

O anlar kaydedildi

Burada yüzen Ali (8) ve Muhammet Deligöz (8) kuzenler, iç çamaşırları ile yüzdü.

"Ailem suya girmeme kızıyor"

Ali Deligöz, "Hava çok sıcak, serinlemek için süs havuzuna giriyorum. Ailem suya girmeme kızıyor ama ben habersiz giriyorum." dedi.

"Bu havuza girilmezse olmaz çünkü buz gibi"

Muhammet Deligöz de su derinliğinin fazla olmadığını belirterek, "Bu havuza girilmezse olmaz çünkü buz gibi. Ben her sene giriyorum hiçbir sıkıntı yaşamadım." diye konuştu.