Ankara'da şiddetli rüzgarın ardından ağaçlar devrildi, ağaçlar Başkent'te kuvvetli rüzgarın etkili olmasıyla birlikte olumsuzluklar peş peşe yaşandı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Ağaçların bulunduğu yerde park halinde olan otomobillerde hasar oluştu.

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DHA

Türkiye, kavurucu sıcaklıkların etkisinden çıkıyor.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti.

Son günlerde ise Megakent ile Başkent'te güneş yerini rüzgarlı bir havaya bıraktı.

Rüzgar kenti olumsuz etkiledi

Yer yer çiseleyen yağmurun ardından Ankara'da dün şiddetli rüzgar çıktı.

Öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

Binanın çatısı uçtu

Devrilen ağaçların bulunduğu yerde park halinde olan otomobillerde hasar meydana geldi.

Şiddetli rüzgarda Yükseltepe Mahallesinde bulunan bir rezidansın çatısı uçtu.

Çatıdan düşen sac ve çıtalar, park halindeki otomobillere hasar verdi.