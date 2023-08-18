DHA
Türkiye, kavurucu sıcaklıkların etkisinden çıkıyor.
Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretti.
Son günlerde ise Megakent ile Başkent'te güneş yerini rüzgarlı bir havaya bıraktı.
Rüzgar kenti olumsuz etkiledi
Yer yer çiseleyen yağmurun ardından Ankara'da dün şiddetli rüzgar çıktı.
Öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.
Binanın çatısı uçtu
Devrilen ağaçların bulunduğu yerde park halinde olan otomobillerde hasar meydana geldi.
Şiddetli rüzgarda Yükseltepe Mahallesinde bulunan bir rezidansın çatısı uçtu.
Çatıdan düşen sac ve çıtalar, park halindeki otomobillere hasar verdi.