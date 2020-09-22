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    Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

    Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı

    Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınları sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştı.
    • AA
    • 22.09.2020 - 03:09
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 03:09
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    Ankara'nın Keçiören ilçesinde, bir berber dükkanında tıraş olan Fırat Ö. ve Ahmet Ö'nün yanlarına giden Emrah Keskin, 2 kardeşe ateş etti. Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Ahmet Ö'nün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamasının ardından haberi duyan yakınları hastaneye geldi.

    GRUP SAĞLIK PERSONELİNE SALDIRDI

    Güvenlik görevlilerinin yetersiz kalması üzerine ameliyathaneye zorla girmek isteyen grup, içeride bulunan sağlık personeline saldırdı.

    Ameliyathane kapısına sedyelerle barikat kurarak korunmaya çalışan sağlık görevlileri, polis ekiplerinin saldırganlara müdahalesinin ardından göreve dönebildi.

    Bu arada, grubun saldırısı esnasında sağlık personelinin ameliyathane kapısında toplanarak, saldırganların içeri girmesini önlemek için çabaladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer aldı.

    Ankara'da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı VİDEO


    BAKAN KOCA'DAN PAYLAŞIM GELDİ

    Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, "Keçiören EAH Acil Servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı.

    Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek!" Açıklamalarında bulundu.

    Ankara da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #1

    Ankara da silahlı kavgada ölen kişinin yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı #2

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