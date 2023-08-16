Ankara'da silahlı kavganın şüphelileri kaçarken yayalara çarptı: 4 yaralı

DHA
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen kavgada taraflardan biri yanında taşıdığı silahla karşı gruptakilere ateş açtı.
Kurşunların isabet ettiği 2 kişi yaralanırken saldırganlar ise otomobille olay yerinden kaçtı.
Kaçarken yayalara çarptılar
Kızılay istikametinde seyir halinde olan şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu 2 yayaya çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2'si silahla, 2'si de kazada yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.