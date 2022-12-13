Silahlı saldırıya uğradıktan sonra kontrolünü kaybeden minibüs şoförü Osman E.'nin aracı, boş bir araziye devrildi. Kaza anında minibüste yolcu olmaması, faciayı önledi.

Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde, Yeniyol güzergahı üzerinde minibüsçülük yapan 60 yaşındaki Osman E., durduğu sırada silahlı saldırıya uğradı.

Osman E., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle aracın kontrolünü kaybetti. Minibüs, yokuş aşağı savrulup metrelerce sürüklendikten sonra boş arazide devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık durumu iyi

İHA’nın haberine göre; iki bacağından ve omzundan yaralanan Osman E., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Osman E.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan saldırgan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, minibüste yolcu bulunmaması ve yolun boş olması ise olası bir felaketin önüne geçti.

Ankara'da, silahlı saldırıya uğrayan minibüs şoförü kaza yaptı VİDEO



“Kendisini vuranları tanımadığını söyledi bize”

Olayın tanıklarından Çelebi Duman, şu ifadeleri kullandı:

“Atölyede çalıştığımız sırada silah sesleriyle irkildik. Neler olduğunu görmek için dışarıya çıktık. Dolmuş geriye doğru geliyordu. Dolmuş çukura düştü. Biz de sürücüye ilk yardımda bulunduk. Kendisini vuranları tanımadığını söyledi bize. Bacaklarından ve omzundan vurulmuştu. Ambulans gelince araçtan çıkardık. Kazanın olduğu yerin 100 metre ilerisinde vurmuşlar. İki bacağından vurulduğu için aracının kontrolünü sağlayamamış. Yüksek seste gürültü duymuştuk. Vuran kişiyi görmedik. Dolmuşta da kimse yoktu. Kalabalıktır diye korkmuştuk. Dolmuşun içi boştu.”