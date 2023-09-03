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Ankara'da silahlı yol verme kavgası: Yanlışlıkla eşini vurdu Abone Olun

Ankara'da silahlı yol verme kavgası: Yanlışlıkla eşini vurdu Ankara'da C.D. isimli sürücü, trafikte 'yol verme' nedeniyle kavga ettiği kişilere tabancayla ateş ederken, kazara kendisine engel olmak için araya giren eşi K.D.'yi göğsünden vurarak ölümüne neden oldu.

DHA Ankara'da yaşanılan yol verme kavgasında kan aktı.. Saat 17.15 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda C.D., trafikte seyir halindeyken 'yol verme' nedeniyle bir araç sürücüsüyle tartıştı. Park ettikleri araçlarından inen taraflar kavga etti. Ardından aracından ruhsatlı tabancasını alan C.D., karşı tarafa ateş açarken eşi K.D. engel olmaya çalıştı. Kazara eşini göğsünden vurdu Bu sırada kurşunlardan biri eşi K.D.'nin göğsüne isabet etti. Yaralı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybetti Kazara eşi tarafından vurulan K.D., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli C.D. ise ruhsatlı tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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