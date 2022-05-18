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- Ankara'da sokak köpeği tartışması adliyede bitti
Ankara'da sokak köpeği tartışması adliyede bitti
Sokak köpeklerini besleyen 56 yaşındaki kadın, bir baba ile oğlu tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Yaşananlar üzerine iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
- 18.05.2022 - 14:14
- Güncelleme : 18.05.2022 - 14:24
Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde sokak köpekleri besleyen Çğdem Mine H., bölgede iş yeri olan Aydın K. ve oğlu Emrah K. tarafından tepki görüp darbedildiğini öne sürdü.
Polisin yolunu tutan kadın, Emrah K.'nin kendisini yumrukla yere düşürdüğünü; sürüklendiğini ve kafasının yere vurulduğunu söyledi.
Karşı taraf da şikayetçi: Köpekleri üzerimize saldı, bacağımızı ısırdı
Bunun üzerine Aydın K. de Çiğdem Mine H.'nin sokak köpeklerini kendilerine saldırttığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Aydın K., tartışma sırasında Çiğdem Mine H.'nin, oğlu ve kendine yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini belirtti. Emrah K. ise kadının bacağını ısırdığını ve yaralandığını iddia etti.
Başsavcılıktan soruşturma
DHA'nın haberine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.