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Ankara'da sokak köpeği tartışması adliyede bitti

Ankara'da sokak köpeği tartışması adliyede bitti

Sokak köpeklerini besleyen 56 yaşındaki kadın, bir baba ile oğlu tarafından şiddet gördüğünü iddia etti. Yaşananlar üzerine iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.