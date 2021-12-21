Ankara'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı

Mahallede gezinen 14 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısıyla hastanelik oldu.

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde 14 yaşındaki Ali Ç., sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı.

Köpeklerin arasında kalan savunmasız çocuğun, ısırılarak yaralandığı öğrenildi.

KOVALANMA ANLARI KAMERADA

Köpeklerin çocuğu kovaladığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı