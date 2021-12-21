Euro
15.7424
3.84%
Dolar
13.6525
1.6%
Altın
768.06
-0.62%
Borsa
2.022
0%
Bitcoin
713.692
-13.09%
BTXN Coin
37.93
-5.83%
2ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 2 C

    Ankara'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı

    Mahallede gezinen 14 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısıyla hastanelik oldu.
    • İHA
    • 21.12.2021 - 11:08
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da sokak köpekleri çocuğa saldırdı

    Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Şehitlik Mahallesi'nde 14 yaşındaki Ali Ç., sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradı.

    Köpeklerin arasında kalan savunmasız çocuğun, ısırılarak yaralandığı öğrenildi.

    KOVALANMA ANLARI KAMERADA

    Köpeklerin çocuğu kovaladığı anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Ankara'da köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

    Ankara da sokak köpekleri çocuğa saldırdı #1

    Ankara da sokak köpekleri çocuğa saldırdı #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir