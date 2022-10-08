Ankara'da dolmuş şoförünün öldüğü kavga kamerada

Dolmuş duraklarında laf atma ile başlayan kavga, ölümle bitti. 50 yaşındaki dolmuş şoförünün hayatını kaybettiği kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında kahyalık yapan Gökhan A., dolmuş şoförü olan 50 yaşındaki Şükrü Başyarar'a yanındaki kadına laf atıp rahatsız ettiği iddiasıyla tepkide gösterdi.

Şükrü Başyarar, karşılık verince ikili arasında tartışma çıktı.

Hastanede öldü

Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce de Başyarar, elindeki sopa ile Gökhan A.'ya saldırmaya başladı.

Gökhan A. ise cebindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı yaraladı.

Bıçak darbesiyle yere yığılan Başyarar, hastaneye kaldırıldı.

Tutuklandı

Polis, saldırının ardından kaçan Gökhan A.'nın peşine düşerken, Şükrü Başyarar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kısa süre içerisinde Gökhan A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Gökhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı kavga kamerada VİDEO

Ölümlü kavga kamerada

Yaklaşık 10 yıl önce polis memuru Samet Aysel'i tüfekle vurup öldürdüğü ortaya çıkan Şükrü Başyarar'ın hayatını kaybettiği kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde Şükrü Başyarar'ın eline aldığı sopa ile koşarak Gökhan A.'ya saldırdığı, onun da karşılık olarak bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

DHA'nın haberine göre kavgaya herhangi bir kişinin müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.



