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    Ankara'da dolmuş şoförünün öldüğü kavga kamerada

    Dolmuş duraklarında laf atma ile başlayan kavga, ölümle bitti. 50 yaşındaki dolmuş şoförünün hayatını kaybettiği kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 08.10.2022 - 15:20
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 17:34
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    Ankara'da dolmuş şoförünün öldüğü kavga kamerada

    Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Sıhhiye dolmuş duraklarında  kahyalık yapan Gökhan A., dolmuş şoförü olan 50 yaşındaki Şükrü Başyarar'a yanındaki kadına laf atıp rahatsız ettiği iddiasıyla tepkide gösterdi.

    Şükrü Başyarar, karşılık verince ikili arasında tartışma çıktı.

    Hastanede öldü

    Çıkan tartışma kavgaya dönüşünce de Başyarar, elindeki sopa ile Gökhan A.'ya saldırmaya başladı.

    Gökhan A. ise cebindeki bıçağı çıkarıp, Başyarar'ı yaraladı.

    Bıçak darbesiyle yere yığılan Başyarar, hastaneye kaldırıldı.

    Ankara da dolmuş şoförünün öldüğü kavga kamerada #1

    Tutuklandı

    Polis, saldırının ardından kaçan Gökhan A.'nın peşine düşerken, Şükrü Başyarar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Kısa süre içerisinde Gökhan A., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen Gökhan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Dolmuş şoförünün öldüğü bıçaklı kavga kamerada VİDEO

    Ölümlü kavga kamerada

    Yaklaşık 10 yıl önce polis memuru Samet Aysel'i tüfekle vurup öldürdüğü ortaya çıkan Şükrü Başyarar'ın hayatını kaybettiği kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Görüntülerde Şükrü Başyarar'ın eline aldığı sopa ile koşarak Gökhan A.'ya saldırdığı, onun da karşılık olarak bıçakla saldırdığı anlar yer aldı.

    DHA'nın haberine göre kavgaya herhangi bir kişinin müdahale etmemesi de dikkatlerden kaçmadı.

    Ankara da dolmuş şoförünün öldüğü kavga kamerada #2

    Ankara da dolmuş şoförünün öldüğü kavga kamerada #3


    Ankara da dolmuş şoförünün öldüğü kavga kamerada #4


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