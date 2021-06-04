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Ankara’da, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıslar yakalandı

Ankara’da, sosyal medya üzerinden silah ticareti yapan şahıslar yakalandı

Sosyal medya üzerinden yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahısların belirlenen adreslerine operasyon yapıldı. Aramalarda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.