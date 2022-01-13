Ankara'da sözde hocaya götürülen kadın, 'cin çıkarma' seansında öldü

Psikolojik sorunları nedeniyle sözde hocaya götürülen Özge Nur Tekin’in sırtına, cin musallat olduğu gerekçesiyle 100 kez oklava ile vuruldu.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 30 yaşındaki Özge Nur Tekin, kurban kesimi sırasında fenalaşınca kaldırıldığı Yenimahalle Onkoloji Hastanesi’nde 8 Mart 2021’de hayatını kaybetti.

Tekin’in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis, savcılığa bilgi verdi.

Ölü muayene tutanağında, Özge Nur Tekin’in sırt ve kollarında morluklar ile hacamat kesiklerini andıran yaralar tespit edildi.

Savcılık, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

KAYSERİ’DEKİ SÖZDE HOCAYA ULAŞTILAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Selçuk Tekin, 8 ay önce evlendiği Özge Nur Tekin'in ilk eşinden bir çocuğu olduğunu, evliliklerinin 6’ncı ayından itibaren sorun yaşamaya başladıklarını söyledi.

Selçuk Tekin, kendi ailesi ve eşinin ailesine durumu anlattığını, annesinin bir tanıdığı aracılığıyla Kayseri’de bulunan sözde hoca Erdal Kaya'ya ulaşıldığını ifade etti.

"SIRTINA 100 KEZ OKLAVA İLE VURDUM"

Selçuk Tekin, telefonla aradığı ‘cinci hoca’ Erdal Kaya'nın, “Eşine cinler musallat olmuş; dediklerimi yaparsanız eşini kurtarırım.” dediğini belirterek, "Önce telefondan dua okudu, eşim rahatladı. Ancak bir süre sonra rahatsızlanınca tekrar aradım, Önce eşine 1 kurban keseceksin dedi. Sonra sırtına hafif şekilde 100 sefer oklava ile vurmamı ve ardından vücudundaki pis kanın temizlenmesi için hacamat yaptırmamız gerektiğini söyledi. Daha sonra da 23 gün kefaret orucu tutmasını istedi. Ben eşimin sırtına, baldır kısmına oklava ile 100 sefer hafif hafif ancak hissedilebilecek bir şekilde dua okuyarak vurdum.

“CİN ÇIK CİN ÇIK DİYE HEP BERABER SÖYLEDİK”

Eşimin ailesi ve benim ailem de odada bulunuyordu. Bu esnada 'Cin çık cin çık' diye hep beraber söyledik. Akabinde Sevim Özbaş adlı kişiyi eve getirip, hacamat tedavisi yaptırdım. Hacamat sırasında odada kadınlar vardı. Bu tedavinin ardından eşim rahat bir şekilde uyudu. Ancak ertesi sabah tekrar rahatsızlandı.” dedi.

“BİR KURBAN DAHA KESERSENİZ EŞİN KENDİNE GELİR”

Bir gün sonra Erdal Kaya'yı tekrar aradığını belirten Selçuk Tekin, "Kurban kesersen eşin rahatlar dedi. Biz de kurban kesmek için eşimin annesi Hatun Efe, babası Cemal Efe, annem Zöhre Tekin, kardeşim Nuri Tekin, akrabam Muammer Tekin ile eşimi de alarak Yakacık’ta bulunan kurban kesme alanına gittik. Eşim kurban kesmeye giderken oruçluydu. Kurban kestiğimiz sırada eşim rahatsızlandı ve bayıldı. Tekrar aradığım hoca, bir kurban daha keserseniz eşin kendine gelir dedi. Dediğini yaptık ve 2'nci kurbanı da kestik; ancak eşim kendine gelmedi. Bunun üzerine hastaneye götürdük; ancak hastaneye gittiğimizde öldüğünü söylediler.” ifadelerini kullandı.

SÖZDE HOCA İDDİALARI REDDETTİ

Selçuk Tekin'in ifadesi doğrultusunda Özge Nur Tekin'in babası Cemal Efe, annesi Hatun Efe, kayınvalidesi Zöhre Tekin, hacamat yapan Sevim Özbaş ile sözde hoca Erdal Kaya da gözaltına alındı.

Kayseri’de gözaltına alınan sözde hoca Erdal Kaya, sanayide kaynakçı olarak çalıştığını belirterek, "Olay günü tanımadığım bir kadın arayarak, gelinini doktora götürdüklerini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığını, psikolojisi ile ilgili kendisine danışmak istediğini söyledi. Kadına, dua etmelerini, tövbe etmelerini, zekat ve adaklarını yerine getirmelerini, fakir doyurmalarını söyledim. Kesinlikle oklava ile vurmalarını, hacamat yaptırmalarını söylemedim.” dedi.

Erdal Kaya ayrıca, kendi çapında dini bilgileri olduğu için insanlara tavsiyelerde bulunduğunu, kesinlikle kimseden para almadığını belirtti.

“CİN ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTIK DEDİLER”

Genç kadına hacamat yaptığı belirlenen Sevim Özbaş ise ev kadını olduğunu belirterek, "Bir tanıdığımın ısrarı üzerine hacamat yapmak için daha önce hiç görmediğim bu ailenin evine gittim. Yerde yüzükoyun yatan bir kadın vardı. Hacamat için kıyafetini çıkarttığında kadının sırt ve kollarını simsiyah olduğunu gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, 'İçine 3 harfliler kaçmış, Kayseri’de bulduğumuz bir hocanın talimatıyla sopa ile vurduk. Bu şekilde içindeki cini öldürmeye çalıştık' dediler. Hacamat yaptıktan sonra kadın biraz rahatladı. Beni de tekrar evime bıraktılar. Ölümüyle ilgili bir şey bilmiyorum." dedi.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

6 kişi, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık genç kadının eşi Selçuk Tekin ve diğer 5 kişiyi tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Şüpheliler, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. S oruşturmayı tamamlayan savcılık, Selçuk Tekin hakkında 'Eşe karşı kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma', 5 kişi hakkında da 'Suça iştirak etme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. İddianame, Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.