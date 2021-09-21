Ankara'da su kuyusu tartışması: 1 ölü

Kuyudan su alma nedeniyle tartıştığı kişilerin bıçaklı saldırısına uğrayan kişi, ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Emre Can Bostancı, Ankara’nın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi Sağlık Ocağı önünde daha önce kuyudan su alma konusunda tartışma yaşadığı Alican T., İbrahim T. ve Şükrü T. ile karşılaştı.

3 kişi, geldikleri otomobilden inip Emre Can Bostancı ile yeniden tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavga sırasında bir kişi yanındaki bıçakla Bostancı'yı yaraladı.

3 KİŞİ TESLİM OLDU

Olay yerinden kaçan 3 kişi, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

Emre Can Bostancı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

3 GÜN SONRA CAN VERDİ

Bostancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Bostancı'nın eşinin, ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.