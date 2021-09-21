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- Ankara'da su kuyusu tartışması: 1 ölü
Ankara'da su kuyusu tartışması: 1 ölü
- İHA
- 21.09.2021 - 08:14
- Güncelleme : 21.09.2021 - 08:35
Emre Can Bostancı, Ankara’nın Sincan ilçesi Temelli Mahallesi Sağlık Ocağı önünde daha önce kuyudan su alma konusunda tartışma yaşadığı Alican T., İbrahim T. ve Şükrü T. ile karşılaştı.
3 kişi, geldikleri otomobilden inip Emre Can Bostancı ile yeniden tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre; kavga sırasında bir kişi yanındaki bıçakla Bostancı'yı yaraladı.
3 KİŞİ TESLİM OLDU
Olay yerinden kaçan 3 kişi, bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.
Emre Can Bostancı ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
3 GÜN SONRA CAN VERDİ
Bostancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 gün sonra hayatını kaybetti.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Bostancı'nın eşinin, ikinci çocuklarına hamile olduğu öğrenildi.