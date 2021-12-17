Altındağ ve Keçiören ilçelerinde, yaklaşık 500 polisin katılımıyla silah ile uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen suç örgütüne şafak vakti operasyonu düzenlendi.

Ankara’da İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarda Keçiören ve Altındağ'da silah ve uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütünü tespit etti.

Bu kapsamda örgütün suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyeti kapsamında silah ve mühimmat kaçakçılığı yapmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçlarını işlediği belirlendi.

Harekete geçen ekipler, liderliğini V.K., yöneticiliğini ise H.A., S. T. ve M.G.'nin yaptığı suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenledi.

Operasyona, yaklaşık 500 polis katılım sağladı. 52 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

ARAMALAR YAPILDI

Operasyonda, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G. ile örgüt lideri V.K.'nin de aralarında bulunduğu 45 şüpheli, gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

15 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait değişik çapta çok sayıda fişek, 9 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 10 bin çeşitli markalarda sentetik hap, 1797 gram metamfetamin maddesi, 1528 gram eroin, 165 gram esrar, 5,98 gram kokain, 22 bin 970 lira uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ve çok sayıda silah yapımında kullanılan silah parçaları ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ankara’da, suç örgütüne operasyon: 45 gözaltı VİDEO



LÜKS HAYATLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIP ELEMAN TOPLADILAR

Öte yandan örgüt üyelerinin, uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri haksız kazançlarla herhangi bir iş sahibi olmamalarına rağmen lüks hayat yaşadıkları, bunları da sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak örgüte elaman kazandırdıkları belirtildi.

SİLAHLI ÇATIŞMALARA GİRDİKLERİ BELİRLENDİ

Ayrıca uyuşturucu madde ve silah ticaretinde etkin oldukları bölgelere giren farklı kişi ya da gruplarla silahlı çatışmaya girdikleri, belirlenen örgüt üyelerinin silahları ve uyuşturucu maddeleri diğer illerden getirirken özel zula yöntemi kullandıkları tespit edildi.