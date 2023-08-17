Ankara'da şüpheli çanta paniği: Fünye ile patlatıldı Çankaya'da kaldırıma bırakılan ve paniğe neden olduktan sonra güvenlik güçlerinin fünye ile patlattığı şüpheli çantadan giysi ve yumurta kolisi çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Unutkan vatandaşların yol kenarlarında unuttukları çantaları paniğe neden oluyor. Ankara'da yeni bir şüpheli çanta vakası yaşandı. Çankaya ilçesine bağlı Gençlik Caddesi üstünde kaldırıma bırakılmış olan çantayı bir süre kimse almayınca, çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı geldi. Çantadan giysi ve yumurta kolisi çıktı Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişine kapatırken, bomba imha uzmanı ise, güvenlik önlemlerini aldıktan sonra şüpheli çantayı kontrollü şekilde patlattı. Henüz kime ait olduğu belirlenemeyen çantanın içerisinde giysi ve yumurta kolileri olduğu tespit edildi.