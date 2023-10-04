Ankara'da şüpheli valiz paniği yaşandı

DHA
Ankara'nın Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi'nde bulunan pazar yerinde sahipsiz bir valiz görenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri valizin bulunduğu caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Vatandaşlara uyarı
Bu arada Emniyet Müdürlüğü'nden şüpheli paket uygulaması yapılacağı belirtilerek vatandaşlara endişe etmemeleri konusunda uyarı yapıldı.
Ardından valizin yanına gelen bomba imha görevlisi yerleştirdiği fünyeyi kontrollü şekilde patlattı.
Patlatılan valizin içerisinden ise kıyafet çıktı.
Valizi kimin bıraktığı konusunda araştırmalar sürdürülüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış