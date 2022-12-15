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- Ankara'da sürücü aracını çarparak düşürdüğü kuryenin üzerine sürdü
Ankara'da sürücü aracını çarparak düşürdüğü kuryenin üzerine sürdü
Motosiklete çarpıp üzerindeki kuryenin düşmesine neden olan sürücü kaçmak isterken kendisini engelleyenlerin üzerine aracını sürdü. O anlar kameraya yansıdı.
- 15.12.2022 - 17:00
Ankara'nın Çankaya ilçesi Aşkabat Caddesi'nde kimliği belirlenemeyen sürücü, otomobiliyle, aynı yönde giden motosiklete arkadan çarpıp, üzerindeki kuryenin düşmesine neden oldu.
Kazada yaralanan olmazken, otomobil sürücüsü yola devam etmek istedi.
Engel olmaya çalıştılar
DHA'nın haberine göre kurye ve arkadan motosikletiyle gelip kaza yerinde duran arkadaşı, otomobilin önüne geçerek sürücüye engel olmaya çalıştı.
Sürücü, kuryelerin üzerine aracı sürerek yolu açmalarını istedi. Bir ara aracından inen sürücü, iki kurye ile tartıştı.
Kuryenin üzerine sürüp kaçtı
Tekrar aracına binen sürücü, otomobili kuryelerin üzerine sürüp, kaçtı.
Sürücünün, aracını kuryelerin üzerine sürüp kaçması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.