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Ankara'da sürücü aracını çarparak düşürdüğü kuryenin üzerine sürdü

Ankara'da sürücü aracını çarparak düşürdüğü kuryenin üzerine sürdü

Motosiklete çarpıp üzerindeki kuryenin düşmesine neden olan sürücü kaçmak isterken kendisini engelleyenlerin üzerine aracını sürdü. O anlar kameraya yansıdı.