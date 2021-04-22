Ankara'da sürücülerin kavgasında kan aktı

Ankara'da, taksi sürücüsü ile iş yerinden çıkan esnaf arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana gelen olayda, bölgede esnaflık yapan T.Ş., iş yerini kapatıp evine gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

Bu sırada taksi sürücüsü Y.K., yolunu kestiği bahanesiyle T.Ş.'ye hakaret etmeye başladı.

T.Ş.'nin çalışanları ve esnaf komşuları gürültüyü duyup olay yerine geldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ BIÇAKLA SALDIRDI

Taksi şoförü Y.K., otomobilden çıkardığı bıçağı kalabalığa doğru savurdu. H.Ş., B.Ş. ve B.E.U., bıçak ile çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

Taksi şoförü Y.K.'nın da şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındığı, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

Yol verme kavgası VİDEO









