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    Ankara'da sürücülerin kavgasında kan aktı

    Ankara'da, taksi sürücüsü ile iş yerinden çıkan esnaf arasında yol verme anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 08:54
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    Ankara'da sürücülerin kavgasında kan aktı

    Ankara'nın Pursaklar ilçesi Şehit Salim Akgül Caddesi'nde meydana gelen olayda, bölgede esnaflık yapan T.Ş., iş yerini kapatıp evine gitmek için otomobiliyle yola çıktı.

    Bu sırada taksi sürücüsü Y.K., yolunu kestiği bahanesiyle T.Ş.'ye hakaret etmeye başladı.

    T.Ş.'nin çalışanları ve esnaf komşuları gürültüyü duyup olay yerine geldi. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    TAKSİ SÜRÜCÜSÜ BIÇAKLA SALDIRDI

    Taksi şoförü Y.K., otomobilden çıkardığı bıçağı kalabalığa doğru savurdu. H.Ş., B.Ş. ve B.E.U., bıçak ile çeşitli yerlerinden yaralandı.

    Yaralanan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.

    Taksi şoförü Y.K.'nın da şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındığı, olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

    Ankara da sürücülerin kavgasında kan aktı #1

    Yol verme kavgası VİDEO

    Ankara da sürücülerin kavgasında kan aktı #2

    Ankara da sürücülerin kavgasında kan aktı #3

    Ankara da sürücülerin kavgasında kan aktı #4

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