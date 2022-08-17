Mamak ilçesindeki genç, annesinin 'Beni sözlü taciz etti' iddiasıyla yaşlı adamı darbetti. Şahsın kafasını tekmeleyen gencin işlemleri sürerken yaralının durumunun ciddi olduğu aktarılıyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde annesi ile yürüyen Yusuf Ş. (33) geri dönüşüm işçisi Ramazan D. (60) ile karşılaştı.

Bir süre sonra ise genç adam, Ramazan D.'ye saldırmaya başladı.

Yusuf Ş., yüzüstü yere düşen Ramazan D.'nin başını dakikalarca tekmeledi.

"Kimse karışmasın, namus meselesi"

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı olayda, Yusuf Ş. çevresindekilere "Kimse karışmasın, namus meselesi" diye bağırdı.

DHA'nın aktarımına göre, Yusuf Ş., annesinin araya girmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Yaralının durumu kritik

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ramazan D., ilk müdahalenin ardından ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ramazan D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Ankara'da taciz iddiası: Dakikalarca başını tekmeledi VİDEO



'Anneme sözlü tacizde bulundu' iddiası

Polis, olayın ardından Yusuf Ş.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Yusuf Ş., emniyetteki ifadesinde annesinin yolda yürürken adamı göstererek, ‘Bu adam bana 3 kere sözlü tacizde bulundu’ dediğini bunun üzerine saldırdığını söyledi.

"5 dakika boyunca ayağıyla kafasına vurdu"

Olaya şahit olan Gönül Karadeneri, gürültü üstüne cama çıktığını belirterek, "Bir oğlan yukarından koşarak geldi. Adam yerdeydi. Kafasına birçok kez tekme attı. Kanlar içinde bıraktı. Sonra yukarıya doğru gitti. Annesi vardı yukarıda, gelmedi hiç. Ambulans geldi daha sonra adamı götürdü. Polisler de geldi. 5 dakika boyunca kafasına vurdu. Sırf kafasına vurdu ayağıyla" dedi.

Yusuf Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

















