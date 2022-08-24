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    Ankara’da taciz şüphelisini linç etmek istediler

    Taciz iddiası üzerine ayağa kalkan mahalleli, şüpheliyi linç etmek isteyince bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Şüpheli şahıs, öfkeli kalabalığın içerisinden çıkarılarak polis merkezine götürüldü.
    • 24.08.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 10:03
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    Ankara’da taciz şüphelisini linç etmek istediler

    Ankara’nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi’ndeki taciz iddiası, mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı.

    Tacizin kime yönelik olduğu bilinmezken o şüpheli, linç edilmek istendi.

    Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Polis kurtardı

    İHA’nın haberine göre polis, öfkeli kalabalığın linç etmeye çalıştığı şüpheli şahsı, karakola götürdü.

    Mahallede yaşanan gergin anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

    Ankara’da taciz şüphelisini linç etmek istediler ViDEO

    Ankara’da taciz şüphelisini linç etmek istediler #1

    Ankara’da taciz şüphelisini linç etmek istediler #2


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