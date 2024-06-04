Ankara'da taklit ve sahte gıda operasyonu

İHA
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, piyasaya sürülen taklit ve sahte gıda ürünlerine ilişkin çalışma yaptı.
Mamak ilçesindeki 3 işletmeye 1 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.
2 şüpheli yakalandı
Yapılan aramalarda 5 bin 963 zeytinyağı yapımında kullanılan materyal, taklit veya sahte nitelikte 777 litre zeytinyağı, 1 ton 590 kilogram deterjan, 400 kilogram çay ve 36 paket her biri 500 gramlık paketlerde tarihi geçmiş çay ele geçirildi.
Şüpheli 2 kişinin, adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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