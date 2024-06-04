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Ankara'da taklit ve sahte gıda operasyonu

Ankara'da taklit ve sahte gıda operasyonu Ankara'da, taklit ve sahte nitelikteki gıda ürünlerine yönelik operasyonda, yüklü miktarda zeytinyağı, çay ve deterjan ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.