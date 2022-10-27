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    Ankara'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

    Ankara’nın Çankaya ilçesinde ticari taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 1’i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
    • 27.10.2022 - 02:42
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    Ankara'da taksi ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

    Ankara'da dün 23.30 sıralarında Ankara’nın Çankaya ilçesi, Ziya Gökalp Caddesi üzerinde, sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen 06 T 0018 plakalı ticari taksi ile Ziya Gökalp Caddesi üzerinde hareket halinde olan U.C.G. kontrolündeki 34 EYM 994 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

    Kafa kafaya çarpıştılar

    Çarpışma sonucunda ticari taksi ile otomobil savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

    Ankara da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 i ağır 3 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye sevk edildi

    İHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ticari taksi şoförü ile içerisindeki yolcu S.G.'yi ve otomobil şoförü olan U.C.G.’yi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.

    Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Ankara da taksi ile otomobil çarpıştı: 1 i ağır 3 yaralı #2


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