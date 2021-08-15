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    Ankara'da taksiyle göçmen taşırken yakalandılar

    Gölbaşı ilçesinde taksiyle göçmen taşıdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 15.08.2021 - 14:05
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    Ankara'da taksiyle göçmen taşırken yakalandılar

    Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesinde 12 Ağustos'ta göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    TAKSİYLE KAÇAK GÖÇMEN TAŞIMACILIĞI

    Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin Ankara-Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne göçmen taşıdığını tespit etti.

    2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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