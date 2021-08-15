- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Ankara'da taksiyle göçmen taşırken yakalandılar
Ankara'da taksiyle göçmen taşırken yakalandılar
Gölbaşı ilçesinde taksiyle göçmen taşıdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 15.08.2021 - 14:05
Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Gölbaşı ilçesinde 12 Ağustos'ta göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
TAKSİYLE KAÇAK GÖÇMEN TAŞIMACILIĞI
Ekipler, yapılan araştırmada, 2 kişinin Ankara-Niğde otoyolu üzeri Ahiboz gişeleri çıkışında taksiyle Ankara yönüne göçmen taşıdığını tespit etti.
2 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Şüpheli 2 kişi gözaltına alınırken, aynı gün bölgede yapılan çalışmada 5 göçmen yakalanarak Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.