Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1487 sikke ele geçirildi Beypazarı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1487 adet tarihi sikke ile 1 adet kolye ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

DHA

Güvenlik güçlerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonları devam ediyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

500 BİN DOLARA SATACAKLARDI

Operasyonda, A.Ü., M.Y. ve O.S. isimli şüphelilerin 500 bin dolar karşılığında satmak üzere yanlarında bulundurdukları Roma dönemine ait 1,450 adet sikke, 18. yüzyıla ait 31 adet sikke, 6 adet antik Pergamon gümüş sikke ve Fenike dönemine ait bir kolye ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)