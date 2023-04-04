Ankara'da tarihi eser operasyonu: Jandarma 5 milyonluk vurguna engel oldu Jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 milyon TL değerinde olduğu belirtilen tarihi eserler ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı'nca, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

İstihbari çalışmalar sonucu A.T., E.N.Y. ve K.G.'nin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğu belirlendi.

Operasyon düzenleyen jandarma, şüphelileri gözaltına aldı.

5 milyonluk eser ele geçirildi

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, Antik Mısır dönemine ait timsah derisi üzerinde ikon ve figürler ile mühür bulunan el yazması eser ile yine üzerine çeşitli figürler ve objeler bulunan, timsah objesinin muhafaza edildiği altın işlemeli deri kutu ele geçirildi.

El yazması eserin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu belirtildi.

Eserlere el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.