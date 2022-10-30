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    Ankara'da tartıştığı 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

    Tartıştığı 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak katleden öldüren cani koca tutuklanırken, kadının 7 bıçak darbesi sonucu öldüğü belirlendi.
    • 30.10.2022 - 13:50
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    Ankara'da tartıştığı 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü

    Ankara Yenimahalle'deki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Zekayi C, eşi 72 yaşındaki Huriye C. ile dün gece saatlerinde tartışmaya başladı.

    7 yerinden bıçakladı

    Tartışmanın ardından eşini evdeki bıçakla 7 yerinden bıçaklayan zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

    Gözaltına alındı

    Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

    Tutuklandı

    AA’nın haberine göre Zekayi C, daha sonra sevk edildiği adliyedeki sorgusunun ardından tutuklandı.


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