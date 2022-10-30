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- Ankara'da tartıştığı 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Ankara'da tartıştığı 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı 72 yaşındaki eşini bıçaklayarak katleden öldüren cani koca tutuklanırken, kadının 7 bıçak darbesi sonucu öldüğü belirlendi.
- 30.10.2022 - 13:50
Ankara Yenimahalle'deki Şehit Cem Ersever Caddesi'nde ikamet eden 71 yaşındaki Zekayi C, eşi 72 yaşındaki Huriye C. ile dün gece saatlerinde tartışmaya başladı.
7 yerinden bıçakladı
Tartışmanın ardından eşini evdeki bıçakla 7 yerinden bıçaklayan zanlı, olay yerine gelen polis ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.
Gözaltına alındı
Olay yerinde hayatını kaybeden kadının cansız bedeni, Keçiören Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.
Tutuklandı
AA’nın haberine göre Zekayi C, daha sonra sevk edildiği adliyedeki sorgusunun ardından tutuklandı.