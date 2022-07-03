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    Ankara'da tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra kayınbabasını öldürdü

    Ankara'da boşanma aşamasında olduğu eşini çeşitli yerlerinden bıçaklayan Fatih K. daha sonra araya girmeye çalışan kayınbabasını kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
    • 03.07.2022 - 05:32
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    Ankara'da tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra kayınbabasını öldürdü

    Ankara'da saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2’inci katında bulunan dairede, bir süre önce Güleser K. eşi Fatih K. ile ayrılma aşamasında olduğu için babasının evine yerleşti.

    Eşini çeşitli yerlerinden bıçakladı

    Akşam saatlerinde kayınbabasının evine gelen Fatih K.'nın 2 çocuğunu almak istediği iddia edildi. Bu duruma tepki gösteren Güleser K. ile Fatih K. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavga dönüşmesi sonucunda Fatih K. yanında bulundurduğu bıçak ile eşi Güleser K.’yı bacağının çeşitli yerlerinden bıçakladı.

    Ankara da tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra kayınbabasını öldürdü #1

    Kayınbabasını ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü

    Evde bulunan kayınbaba Gazi Akkaya duruma müdahale etmek istediği sırada damadı Fatih K. tarafından kalbinden bıçaklandı. Akkaya, damadının peşinden koştuğu esnada aldığı darbeler sonucun da apartmanın önünde yığıldı.

    Ankara da tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra kayınbabasını öldürdü #2

    Şahıs evinde yakalandı

    İHA'nın haberine göre, Fatih K. ise olay yerinden kaçarken kayınbabası Akkaya’nın otomobiline zarar verdi. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gazi Akkaya’nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Güleser K.’yı hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaçan Fatih K.’yı kendi evinde yakaladı.

    Ankara da tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra kayınbabasını öldürdü #3

    Ankara da tartıştığı eşini bıçakladıktan sonra kayınbabasını öldürdü #4


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