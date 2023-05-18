Ankara'da tartıştığı komşu esnafa gelen misafiri öldürdü Keçiören ilçesinde, arkadaşının işlettiği tesisatçı dükkanına ziyarete giden Ahmet Arslan, aralarında husumet olan yan dükkanın işletmecisi Ertuğrul D. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesi İncirli Mahallesinde Refik Saydam Caddesi üzerinde zeytin ve turşu satışı yapan Ertuğrul D., henüz belirlenemeyen bir nedenle bitişiğindeki dükkanda tesisat işi yapan arkadaşını ziyarete gelen Ahmet Arslan ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ertuğrul D., kendi dükkanında bulunan pompalı tüfekle biri başına olmak üzere Ahmet Arslan'a 3 el ateş ederek etti.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Arslan kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Arslan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Ertuğrul D.'nin yakalanması için çalışma başlattı.