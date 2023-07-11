Ankara'da tartıştığı moto kuryeyi otomobilin kaputunda sürükleyen sürücü Altındağ'da otomobil sürücüsü A.K., trafikte tartıştığı moto kurye Uğur G.'yi, aracın kaputunda metrelerce sürükledi. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

Ankara'da Hacettepe Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde paket bırakmaya giden moto kurye Uğur G., yanından geçerken kornaya basan otomobil sürücüsü A.K.'ye tepki gösterdi.

Aracını durduran sürücü ile moto kurye arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından otomobil sürücüsü yola devam etmek istedi. Ancak Uğur G., aracın önüne geçip, polise haber verdiğini söyleyerek sürücüden beklemesini istedi.

Kuryeyi kaputta sürükledi

Ancak sürücü aracını moto kuryenin üzerine sürdü. A.K., kendisini durdurmak isteyen Uğur G.'yi aracının kaputunda metrelerce sürükledi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olay sırasında çevredekiler de büyük panik yaşadı. A.K. daha sonra gelen polis tarafından gözaltına alındı. A.K., çevredekilerin toplanıp bağırması üzerine panik yaşadığını, korkup gaza bastığını ve pişman olduğunu söyledi. A.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.