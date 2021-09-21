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    Ankara'da tartıştığı motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis istendi

    Trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsüne bilerek çarpan kamyon sürücüsü hakkında hazırlanan iddianamede, kasten öldürmeye teşebbüsten 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
    • DHA
    • 21.09.2021 - 15:31
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    Ankara'da tartıştığı motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis istendi

    Ankara Kahramankazan'da, 5 Ağustos'ta kamyon sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma çıktı.

    Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda 34 ZTE 10 plakalı kamyonun şoförü Tarık Tosun ile 06 DP 4648 plakalı motosikletin sürücüsü Burak Karaağaç arasında 'yol verme' nedeniyle yaşanan tartışma, trafiğe de yansıdı.

    Tosun, tartışma sırasında direksiyonu üzerine kırdığı kamyonuyla motosiklete çarptı.

    YARALANAN MOTOSİKLETLİNİN KONTROLLERİ SÜRÜYOR

    Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan Karaağaç, yolda metrelerce sürüklenerek yaralandı. Karaağaç, hastanede günlerce tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, kontrolleri ise sürüyor.

    Ankara da tartıştığı motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis istendi #1

    "MOTOSİKLETLİ BANA ÇARPTI"

    Kazaya ilişkin cep telefonu görüntüsü sosyal medyaya yansırken, kazanın ardından kaçan Tarık Tosun ise polis tarafından yakalandıktan sonra mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

    Kazayla ilgili soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi.

    İddianamede ifadesine yer verilen Tosun, motosiklet sürücüsünü tanımadığını, seyir halindeyken kendisine çarptığını ileri sürerek, üzgün olduğunu söyledi.

    Ankara da tartıştığı motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis istendi #2

    15 YIL HAPİS İSTEMİ

    İddianamede Tarık Tosun'un, motosiklet sürücüsü Burak Karaağaç'ı bilerek, kamyon altına almayı hedefleyip, öldürmeye teşebbüs ettiği tespitine yer verildi.

    Kamyon sürücüsü Tosun hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Tosun, iddianamenin kabul edilmesi halinde ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.

    Ankara da tartıştığı motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis istendi #3

    Ankara da tartıştığı motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis istendi #4

    Ankara da tartıştığı motosikletliye çarpan kamyon şoförüne hapis istendi #5

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