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    Ankara'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı kararı

    Aralarında taksi şoförlerinin de bulunduğu 57 kişiyi tefecilik yaparak mağdur eden 6 kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi.
    • DHA
    • 04.01.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 17:32
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    Ankara'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik suçunu işlediği iddiasıyla S.S.E., O.Ç., A.U., A.C., A.B. ve K.T. isimli 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    TAKSİCİLERİ HEDEF ALDILAR

    Şüphelilerin, çoğunluğu taksici 57 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. Gözaltı kararı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.

    ŞÜPHELİLER ARANIYOR

    Şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Ankara'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı kararı VİDEO

    Ankara da tefeci operasyonu: 6 gözaltı kararı #1

    Ankara da tefeci operasyonu: 6 gözaltı kararı #2


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