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- Ankara'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı kararı
Ankara'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı kararı
Aralarında taksi şoförlerinin de bulunduğu 57 kişiyi tefecilik yaparak mağdur eden 6 kişi, polis ekiplerini harekete geçirdi.
- DHA
- 04.01.2022 - 17:23
- Güncelleme : 04.01.2022 - 17:32
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, tefecilik suçunu işlediği iddiasıyla S.S.E., O.Ç., A.U., A.C., A.B. ve K.T. isimli 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
TAKSİCİLERİ HEDEF ALDILAR
Şüphelilerin, çoğunluğu taksici 57 kişiyi mağdur ettiği tespit edildi. Gözaltı kararı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı.
ŞÜPHELİLER ARANIYOR
Şüphelilerin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Ankara'da tefeci operasyonu: 6 gözaltı kararı VİDEO