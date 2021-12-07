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    Ankara'da tehlike saçan kamyonet sürücüsüne para cezası

    Esenboğa yolu üzerinde, trafiği tehlikeye sokarak sürekli şerit değiştiren kamyonet sürücüsüne 1084 lira para cezası uygulanıp, ehliyetine el koyuldu.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 17:40
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    Ankara'da tehlike saçan kamyonet sürücüsüne para cezası

    Ankara'nın Esenboğa yolu üzerinde tehlike saçarak ilerleyen kamyonet, şeritler arasında adeta sörf yaptı.

    Trafiği tehlikeye sokan kamyonet sürücüsü, bir başka sürücü tarafından kayda alındı.

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

    1084 LİRA PARA CEZASI

    Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce kimliği tespit edilen sürücüye 1084 lira idari para cezası kesilerek, sürücü belgesine el konuldu.

    Ankara da tehlike saçan kamyonet sürücüsüne para cezası #1

    "ŞAHIS HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

    Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce 5 Aralık 2021 günü Pursaklar ilçesi Esenboğa Yolu üzerinde birden fazla şerit değiştirerek trafik kazasına sebebiyet verecek şekilde araç kullandığı tespit edilen şahsa 1084 TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgesine el konulmuştur. Ayrıca şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Ankara da tehlike saçan kamyonet sürücüsüne para cezası #2

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