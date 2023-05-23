Ankara'da teklifini kabul etmeyen kadına kezzap attı Keçiören'de aynı iş yerinde çalıştığı kadının teklifini kabul etmemesine kızdı, yüzünü kezzapla yaktı.

DHA

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi’nde meydana gelen olayda, medikal şirketinde çalışan 30 yaşındaki Mesut Cebeci, arkadaşlık teklifini kabul etmeyen iş arkadaşı 41 yaşındaki G.T.'yi iş çıkışı takip etti.

Cebeci, mahallede G.T.'yi, otomobilinin önüne geçerek durdurdu.

Cebeci, araca binip, şişenin içindeki kezzabı G.T.'nin yüzüne atarak kaçtı.

Ameliyat edildi

G.T.'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. G.T., daha sonra çağrılan ambulansla Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yüzünde ve kolunda yanıklar oluşan G.T. ameliyat edildi.

Olayın ardından kaçan Mesut Cebeci, Keçiören Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

"Gururumu incitti"

Mesut Cebeci ilk ifadesinde, G.T. ile sevgili olduklarını iddia ederek, "Benden ayrılması gururumu incitti. Ben de sinirlerime hakim olamadım." dedi. Cebeci, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

"Daha önce de rahatsız ediyordu"

G.T. ise hastanede alınan ifadesinde, Mesut Cebeci'nin sadece iş arkadaşı olduğunu ve uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, daha önce de şikayette bulunduğunu, uzaklaştırma kararı aldırdığını söyledi.

"Yüzünde fazla yanık vardı"

G.T.'ye ilk müdahaleyi yapan görgü tanıklarından Hasan Bedir, şunları söyledi: