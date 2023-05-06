Ankara'da tekmelediği araçta bebeği ağlatan şahsa ceza kesildi Başkent'te tartıştığı kadının önünü aracıyla kesen şahıs, tekme atıp küfürler savurduğu anlar tepki topladı.

DHA

Ankara Ulus'ta Mehmet İ., minibüsüyle trafikte seyir halindeyken tartıştığı Ayben S.'nin kullandığı otomobilin önünü aracıyla kesti.

Minibüsten inen Mehmet İ., Ayben S.'nin kapılarını kilitlediği otomobilini yumruklayıp, tekmeledi.

Çocuk korkup ağladı

Bu sırada otomobilin arka koltuğunda oturan küçük çocuk büyük korku yaşayarak ağlamamaya başladı.

Ayben S., cep telefonu ile görüntülediği saldırı anına ilişkin videoyu sosyal medyada paylaştı.

Ehliyetine el konuldu

Polisin görüntülerden tespit edip yakaladığı Mehmet İ.'nin sürücü belgesine el konuldu.

Sürücüye ayrıca görüşü engelleyecek aksesuar kullanmak, tehlikeli şerit değiştirmek, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek, duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklama yapmak, saygısız şekilde araç kullanmak maddelerinden toplam 3 bin 210 TL idari para cezası uygulandı.

Aracı bağlandı

Sürücü, sağlık ve psikoteknik değerlendirmeye de sevk edilirken, aracı da çekiciyle otoparka çekildi.