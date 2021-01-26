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    Ankara'da terör operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • DHA
    • 26.01.2021 - 09:02
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    Ankara'da terör operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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