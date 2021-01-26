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- Ankara'da terör operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara'da terör operasyonu: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- DHA
- 26.01.2021 - 09:02
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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