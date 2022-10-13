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    Ankara'da terör operasyonu: 14 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişi gözaltına alındı.
    • 13.10.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 13.10.2022 - 09:22
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    Ankara'da terör operasyonu: 14 gözaltı

    Terörle mücadele ekipleri teröristlere göz açtırmıyor...

    Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince çatışma bölgelerinde bulunan DEAŞ silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbar edilen 15 yabancı uyruklu şahsa yönelik Ankara genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

    14 şahıs yakalandı

    İHA'nın haberine göre, düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şahıs yakalandı.

    Ankara'da terör operasyonu: 14 gözaltı VİDEO

    Ankara da terör operasyonu: 14 gözaltı #1

    Ankara da terör operasyonu: 14 gözaltı #2


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