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    Ankara'da teyzelerin ördüğü çoraplar, jandarmaya ulaştı

    Doğu görevindeki askerler için Ankara'da yaşayan teyzeler tarafından örülen çoraplar, görev başındaki jandarmaya teslim edildi.
    • İHA
    • 22.11.2021 - 18:04
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 18:09
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    Ankara'da teyzelerin ördüğü çoraplar, jandarmaya ulaştı

    Ankara’da yaşayan Güler Dalkılıç ve Sabiha Öztürk, kendi elleriyle ördüğü çorapları, Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan Jandarma personeline gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

    Örülen çoraplar, Doğu Anadolu’da görev yapan personele ulaştırılmak üzere Hakkari İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.

    JANDARMADAN TEŞEKKÜR

    Çorapları teslim alan jandarma, teyzelerden aldığı hediyelerin ulaştığına dair bir video çekerek teşekkür etti.

    Ankara'da teyzelerin ördüğü çoraplar, jandarmaya ulaştı VİDEO


    Ankara da teyzelerin ördüğü çoraplar, jandarmaya ulaştı #1

    Ankara da teyzelerin ördüğü çoraplar, jandarmaya ulaştı #2

    Ankara da teyzelerin ördüğü çoraplar, jandarmaya ulaştı #3

    Ankara da teyzelerin ördüğü çoraplar, jandarmaya ulaştı #4

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