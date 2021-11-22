Doğu görevindeki askerler için Ankara'da yaşayan teyzeler tarafından örülen çoraplar, görev başındaki jandarmaya teslim edildi.

Ankara’da yaşayan Güler Dalkılıç ve Sabiha Öztürk, kendi elleriyle ördüğü çorapları, Doğu Anadolu Bölgesi’nde görev yapan Jandarma personeline gönderilmesi için Ankara İl Jandarma Komutanlığına teslim etti.

Örülen çoraplar, Doğu Anadolu’da görev yapan personele ulaştırılmak üzere Hakkari İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.

JANDARMADAN TEŞEKKÜR

Çorapları teslim alan jandarma, teyzelerden aldığı hediyelerin ulaştığına dair bir video çekerek teşekkür etti.

Ankara'da teyzelerin ördüğü çoraplar, jandarmaya ulaştı VİDEO









