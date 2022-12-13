Ankara'da tır kamyona çarptı: 1 ölü

Şereflikoçhisar'da kömür yüklü tırın aynı yönde giden kamyona arkadan çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinden geçen E-90 karayolu üzerinde Çalören mahallesi yakınlarında Aksaray-Ankara istikametine seyir halinde olan Köksal Y. yönetimindeki kömür yüklü tır, aynı istikamette seyir halinde olan Ayhan Ö. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

DHA'nın haberine göre ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada; kamyon şoförü Ayhan Ö. ile kamyonda bulunan eşi Hatice Ö. ve tır şoförü Köksal Y. yaralandı.

Hastanede hayatını kaybetti

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdehalenin ardından Şereflikoçhisar Devlet Hastahanesine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan tır şoförü Köksal Y. (22) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





