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- Ankara’da tır yola devrildi
Ankara’da tır yola devrildi
Yağan yağmurun da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafriyat yüklü tır, bir akaryakıt istasyonunun bahçesine devrildi.
- İHA
- 23.03.2021 - 14:52
- Güncelleme : 23.03.2021 - 15:07
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, D140 karayolunda seyreden bir tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Havanın yağmurlu olması nedeniyle sürücü kontrolü de kaybedince tır yoldan çıktı.
YARA ALMADAN KURTULDU
Hafriyat taşıyan tır, kayganlaşan yolda bir akaryakıt istasyonunun bahçesine devrildi.
Kaza alanında kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.
Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.