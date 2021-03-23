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    Ankara’da tır yola devrildi

    Yağan yağmurun da etkisi ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafriyat yüklü tır, bir akaryakıt istasyonunun bahçesine devrildi.
    • İHA
    • 23.03.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 15:07
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    Ankara’da tır yola devrildi

    Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, D140 karayolunda seyreden bir tırın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Havanın yağmurlu olması nedeniyle sürücü kontrolü de kaybedince tır yoldan çıktı.

    YARA ALMADAN KURTULDU

    Hafriyat taşıyan tır, kayganlaşan yolda bir akaryakıt istasyonunun bahçesine devrildi.

    Kaza alanında kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

    Tır sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

    Ankara’da tır yola devrildi #1

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