Ankara'da tırın çarptığı motokurye öldü Polatlı ilçesinde tırın çarptığı motokurye yaşamını yitirdi.

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İHA

Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi Nasrettin Hoca Bulvarı üzerinde Polatlı-Eskişehir yolunda, Polatlı'da bir dönercide motokurye olarak çalışan Baran Çevik (19) idaresindeki 06 EIB 211 plakalı motosiklet, Rauf Çiçek Caddesi üzerinden Polatlı Sanayi Sitesi'ne ilerlediği esnada Eskişehir yönünden gelen 06 BOA 017 plakalı tır motosiklete çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede motosiklet sürücü Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayı haber alan gencin ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)